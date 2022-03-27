شاهد .. أحلى بوسة لك كانت مع مين من الممثلات ؟؟ الفنان سمير صبري يجيب بكل جرأة ودون خجل .. لن تصدق من تكون ؟؟

انت الان تتابع خبر أحلى بوسة لك كانت مع مين من الممثلات ؟؟ الفنان سمير صبري يجيب بكل جرأة ودون خجل .. لن تصدق من تكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

حل الفنان سمير صبري في وقت سابق ضيفاً على برنامج (فحص شامل)، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة الحياة. تحدث صبري عن القبلات في السينما وقال إنه قام بتقبيل العديد من الفنانات في الأفلام، وكان ينظر للقبلات على أنها فنية بحتة، ويحترم كل فنانة صديقة عمل معها، ورداً على سؤال شلهوب عن الممثلة التي استمتع بقبلاتها أكثر، اعترف بأنها الممثلة ميرفت أمين. وأكد الفنان سمير صبري أنه قبّل جميع الفنانات اللائي عمل معهن، مشيرا إلى أن القبلة السينمائية، قبلة فنية ليست كالحقيقية.

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