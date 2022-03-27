شاهد .. خبر انفصال منى زكي عن أحمد حلمي يٌشعل الأنترنت.. ظهرت وحيدة في حفل زفاف شام الذهبي !! (صورة)

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انت الان تتابع خبر خبر انفصال منى زكي عن أحمد حلمي يٌشعل الأنترنت.. ظهرت وحيدة في حفل زفاف شام الذهبي !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)
أحتفلت شام الذهبي الابنة الكبرى للنجمة السورية أصالة بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد هلال.
وأقيم حفل الزفاف الجمعة 25 مارس، في فندق مينا هاوس، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضوره مثل إليسا وتامر حسني وزوجته بسمة بوسيل وعمرو يوسف ومنى زكي ورامي صبري ورضوى الشربيني وجيسيكا عازار وليلى وملك أحمد زاهر ودرة وزوجها وجومان مراد وزوجها وجمال سليمان وغيرهم .
وكان الملفت هو عدم حضور الفنان احمد حلمي مع زوجته الفنانه منى زكي الامر الذي اثار الشكوك حول انفصالهم.
وغنت أصالة وإليسا العديد من الأغاني سويا، كما أهدت العروس باقة الورود لإليسا لتكون هي العروس التالية.
وتم تداول عدد كبير من صور حفل الزفاف على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها شام بإطلالة مميزه، فقد ارتدت فستان بسيط باللون الأبيض، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
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