انت الان تتابع خبر موقف محرج ولا يُحسد عليه للإعلامية رضوى الشربيني جعل الفنان تامر حسني يتصبب عرقاً !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)
تسبب حفل زفاف شام الذهبي بموقف محرج جداً للفنان تامر حسني حيث انتشر فيديو بحضور رضوى الشربيني التي كانت تحرض زوجته بسمة بوسيل عليه.
وفي مقطع فيديو متداول ظهر تامر حسني وهو يغني “سي السيد” أمام رضوى الشربيني التي كانت تحرض بسمة بوسيل القدوم للرد على زوجها.
واقتربت بسمة غير تامر كلامه وقال الفنان وهو يتصبب عرقاً:“أنا أصلا كنت بغني حبيبي النهارده لازم تعرف حبك عاملي جنان”.
فأحرجته رضوى وقالت:“غيّر الأسطوانة دلوقتي” ، لترد بسمة:“أنا تربية رضوى الشربيني”.
جدير بالإشارة أن التنافس في الزفاف بين رضوى والناسء من جهة وتامر ورامي صبري والرجال من جهة أخرى حيث حاولوا بطريقة كوميدية أن يُسعدوا الحاضرين.
الإعلامية المصرية تلقت المواقف التي تعرضت لها بطريق مضحكة وهي المعروفة بأنها تهاجم الرجال كثيراً ويكرهها العديد منهم ويتهمونها بأنها تحرض النساء على الرجال في برنامجها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. موقف محرج ولا يُحسد عليه للإعلامية رضوى الشربيني جعل الفنان تامر حسني يتصبب عرقاً !! (تفاصيل ما حدث) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.