شاهد .. موقف محرج ولا يُحسد عليه للإعلامية رضوى الشربيني جعل الفنان تامر حسني يتصبب عرقاً !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر موقف محرج ولا يُحسد عليه للإعلامية رضوى الشربيني جعل الفنان تامر حسني يتصبب عرقاً !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

تسبب حفل زفاف شام الذهبي بموقف محرج جداً للفنان تامر حسني حيث انتشر فيديو بحضور رضوى الشربيني التي كانت تحرض زوجته بسمة بوسيل عليه.

وفي مقطع فيديو متداول ظهر تامر حسني وهو يغني “سي السيد” أمام رضوى الشربيني التي كانت تحرض بسمة بوسيل القدوم للرد على زوجها.

واقتربت بسمة غير تامر كلامه وقال الفنان وهو يتصبب عرقاً:“أنا أصلا كنت بغني حبيبي النهارده لازم تعرف حبك عاملي جنان”.

فأحرجته رضوى وقالت:“غيّر الأسطوانة دلوقتي” ، لترد بسمة:“أنا تربية رضوى الشربيني”.

جدير بالإشارة أن التنافس في الزفاف بين رضوى والناسء من جهة وتامر ورامي صبري والرجال من جهة أخرى حيث حاولوا بطريقة كوميدية أن يُسعدوا الحاضرين.

الإعلامية المصرية تلقت المواقف التي تعرضت لها بطريق مضحكة وهي المعروفة بأنها تهاجم الرجال كثيراً ويكرهها العديد منهم ويتهمونها بأنها تحرض النساء على الرجال في برنامجها