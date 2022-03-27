شاهد .. الفنان أحمد سعد يفضح المستور و يكشف لأول مرة عن مدة زواجه من ريم البارودي.. والأخيرة ترد على تصريحاته بشكل غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر الفنان أحمد سعد يفضح المستور و يكشف لأول مرة عن مدة زواجه من ريم البارودي.. والأخيرة ترد على تصريحاته بشكل غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

قال الفنان أحمد سعد أثناء استضافته ببرنامج شيخ الحارة، في وقت سابق، إنه رغم صداقته الطويلة بريم وقصة حبهما لم يستمر زواجهما سوى 6 أيام، إذ قال: الفرق بين عقد الزواج وعقد الطلاق 6 أيام فقط.

وقالت وفاء عامر، التي تربطها علاقة صداقة قوية بريم، إنها تعلم بكواليس علاقة صديقتها بزوجها السابق أحمد سعد، في أثناء استضافة بسمة وهبة لها في برنامج "شيخ الحارة".

وردَّت على شخص -لم يعلن اسمه وفق طبيعة البرنامج- قال للبرنامج إن وفاء كانت برفقة ريم في المستشفى بعد محاولتها الانتحار عقب زواج أحمد سعد بسمية، لكن وفاء ردَّت بالقول:"أنت قليل الأدب، هذا لم يحدث، فريم تعبت قليلاً واصطحبتها إلى المستشفى فقط".

إلا أن مُقدِّمة البرنامج أصرت على صحة المعلومات التي يحصل عليها البرنامج من مقربين من المشاهير، رغم نفي وفاء.

وقالت عامر إنها ذهبت لافتتاح فيلم سعد "على وضعك" بصحبة ريم، وخرج ثلاثتهم بعدها في أحد أماكن التجمع الخامس، بهدف الإصلاح بينهما، لكنها فوجئت بزواج أحمد سعد بسمية الخشاب.

كتبت ريم في Story نشرتها على حسابها بإنستغرام، مؤكدةً أنها تزوجت رسمياً على الأوراق "دقيقة" أمام الله بعد سنين طويلة، وكانت قد ذكرت سابقاً أن الزواج جاء بعد علاقة طالت 7 سنوات.

وتابعت أن سماعها أنها تزوجت 6 أيام غير مهم، لكن المهم بالنسبة لها أنها لن تسمح بتكرار ما تعلَّمته من إحدى زوجاته حتى تتطلق بعد 6 أيام، مشيرةً إلى أن سعد كان على علاقة بها وقت زواجه.

وغالباً تقصد سمية الخشاب، التي تزوجها سعد مدةً أقل من عام ونصف العام، قبل أن يعلنا انفصالهما في نهاية مارس/آذار 2019. إذ كانت ريم هي من أعلنت خبر زواج سمية الخشاب بأحمد سعد في مايو/أيار 2017، رغم نفيهما وقتها أنهما على علاقة سوى العمل.

وتابعت ريم: "أقسم بالله وحياة الشهر الكريم، أنا عاملة حساب مرضك مش أكتر، ولو على الأعمال أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات، حد يقولي اللي حصل في الكواليس".

واختتمت قولها: "ملحوظة: بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوماً.. العمل عمل الله"