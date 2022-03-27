شاهد .. الطفل في مسلسل (المشوار) هو نجل الفنان محمد رمضان الحقيقي.. هل هو ابنه فعلاً ؟؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الطفل في مسلسل (المشوار) هو نجل الفنان محمد رمضان الحقيقي.. هل هو ابنه فعلاً ؟؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

بعد انتشار صور من مسلسل المشوار الرمضاني للفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني، اعتقد المتابعون أن الطفل الذي يلعب دور ابن رمضان في المسلسل هو ابنه الحقيقي علي.

وما أثار هذه الشكوك هو الشبه بين الطفل الممثل وابن الفنان محمد رمضان الذي ينشر له العديد من الصور وهو برفقته على مواقع التواصل الاجتماعي، وما زاد أكثر هذه الشكوك هو انتشار معلومات عن تدخل رمضان في أكثر من رأي في المسلسل واستغلال علاقته لترشيح ابنه ليقوم بدور ابنه في المسلسل.

في المقابل، نفت مصادر فنية من داخل المسلسل هذه الأخبار، وأشارت إلى أنّ الطفل الذي يقوم بهذا الدور تم اختياره من بين عدد كبير من الأطفال، بعد اختبارات عديدة أجراها المخرج محمد ياسين بنفسه له، حيث كان يبحث عن مواصفات خاصة تجمع بين الموهبة والشكل، وهو ما وجده في الطفل محمد العزازي الذي وقع الاختيار عليه.

يذكر أن مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وأحمد كمال، وصبري عبد المنعم وغيرهم من الفنانين، قصة وسيناريو محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، إنتاج ميديا هب.