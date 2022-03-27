شاهد .. "أنا مش عايز أطلق".. مأذون المشاهير يكشف لأول مرة أسرار صادمة عن نجلاء فتحي ونور الشريف لا يعرفها أحد

انت الان تتابع خبر "أنا مش عايز أطلق".. مأذون المشاهير يكشف لأول مرة أسرار صادمة عن نجلاء فتحي ونور الشريف لا يعرفها أحد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف السيد أحمد عبد الحكيم الدويك، المعروف بمأذون المشاهير، خبايا الكثير من حالات الزواج والطلاق بين أبرز النجوم في مصر ومنهم نجلاء فتحي ونور الشريف.

وقال في لقاء تلفزيوني سابق إنه عند ذهابه لعقد قران الفنانة نجلاء فتحي وزوجها الإعلامي حمدي قنديل، وجدها واضعة قدميها في حوض مليء بالماء.

ورداً على سؤاله عن السبب، أخبرته أن أحد معارفها نصحها بذلك "ليستمر زواجها طويلاً".

وتحدث الدويك عن زواج وطلاق الفنانين نور الشريف وبوسي، كاشفاً انه عند حضوره من أجل الطلاق، بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من الشريف، همس له الأخير أنه لا يريد الطلاق، فتحجج بأنه لم يجلب دفتر الطلاق معه، لينجح في مسعى الإصلاح بينهما.

وفوجئ المأذون في وقت لاحق، بتلقيه اتصالاً من الفنانة المعتزلة نورا، شقيقة بوسي، تعلمه أن الثنائي يصران على الطلاق، ليعود مرة أخرى ويطلقهما على الرغم من حزن الشريف.

وأضاف أنه تولى تزويجهما مرة أخرى، قبل أسبوع واحد من عقد قران ابنتهما الذي عقده بنفسه.