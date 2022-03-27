شاهد .. دعاء فاروق : اكتشفت أن زوجها يخونها مع أختها وردة فعلها كانت خيالية ولم يتوقعها عقل !!

انت الان تتابع خبر دعاء فاروق : اكتشفت أن زوجها يخونها مع أختها وردة فعلها كانت خيالية ولم يتوقعها عقل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

ورد سؤال من احدى متابعات برنامج «اسأل مع دعاء» الذي تقدمه الاعلامية المصرية دعاء فاروق على قناة النهار، فيما يتعلق بخيانة الزوج لزوجته.

وقالت السائلة: “صاحبتي عرفت إن جوزها بيحب أختها، وأضافت السائلة: “أختها قالتلها أن جوزها هو اللى قالها كدا.”

وللرد على سؤال السائلة، أشار الدكتور أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال البرنامج، أن الأخت مخطئة في الافصاح عن الأمر، بل واعتبرها المتسبب في إفساد الأمور، قائلاً: ” أختها هي اللى خربت الدنيا.”

موضحاً أن هذا الأمر سيؤدي إلى هدم المنزل، حتى وإن كانت صادقة في أمر أن زوج أختها صرح لها بحبه، كان يجب عليها أن تتكتم على الأمر وتحتفظ به سراً.