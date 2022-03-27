شاهد .. مصير كارثي ومروع لرئيس نادي الزمالك (مرتضى منصور) والحزن يخيم على المدن المصرية !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر مصير كارثي ومروع لرئيس نادي الزمالك (مرتضى منصور) والحزن يخيم على المدن المصرية !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

تصدر محكمة جنح العجوزة في الجيزة، اليوم السبت، الحكم في 4 قضايا متهم بهم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبّ وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحسن حافظ، المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، وعضوتان بنادي الزمالك.

وتضمنت أوراق الدعاوى 12 مقطعًا مرئيًا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.

يذكر أن مواد الاتهام التي قدمتها جهات التحقيق ضد مرتضى منصور في جميع القضايا، من ضمنها المادة 308 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس لجريمة خدش سمعة العائلات، وسبق لمحكمة جنح العجوزة، نظر عدة قضايا أخرى ضد مرتضى منصور بجلستي يوم 15 و16 يناير 2022 وتم تأجيلها لجلستي 12 و13 فبراير 2022 عن وقائع أخرى مختلفة وفي تواريخ أخرى تحمل ذات الاتهامات.

ووفقا للدعوى الجديدة التي حملت رقم 45 سنة 22، يتهم الكابتن محمود الخطيب المستشار مرتضي منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.