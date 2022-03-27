شاهد .. زواج سري من عبلة كامل وزوجته الأولى بطلة مسرحية المتزوجون.. حكاية وأسرار الفنان رياض الخولي !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر زواج سري من عبلة كامل وزوجته الأولى بطلة مسرحية المتزوجون.. حكاية وأسرار الفنان رياض الخولي !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

صعيدي وفلاح وشرير، وهو ذلك الرجل الي يسعى الى السيطرة وبسط نفوذه وتحجيم الأخرين ليبقى هو الأقوى والاغنى، وكثير من الشخصيات التي جسدها واشتهر بها النجم الكبير رياض الخولي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، الـ69.

قدم الفنان رياض الخولي العديد من الاعمال الفنية المتوزعة بين السينما والتلفزيون والمسرح، وعرف في الوطن العربي بتقديمه للأدوار الصعيدية وذلك لإتقانه تلك اللهجة بجدارة وملامحه التي ساعدته على تقديم هذا اللون من الفن.

كانت بداية الخولي في مشاركته في مسرح الفنان محمد صبحي وقدم العديد من العروض المسرحية المميزة التي كانت من أفضل المسرحيات، وأول مسرحية كانت وجهة نظر.

قدم الفنان رياض الخولي العديد من الأعمال المشتركة مع الفنانة عبلة كامل من ضمنها مسلسل ريا وسكينة الذي أظهر فيه دور مميز وهو عبد العال الذي يملك كل شر في قلبه، ويساعد ريا وسكينة في الأعمال الإجرامية وقتل النساء، ولكنه كان يحب سكينة كثيراً.

وظهرت شائعة بأن رياض الخولي متزوج من الفنانة عبلة كامل، ولكن نفت الصحافة والتلفزيون هذه الشائعة على لسان الفنانين، وقالا إن كل ما يجمع بينهما هي الأعمال الفنية والصداقة فقط، ومن أشهر الأعمال التي جمعت بينهما مؤخراً مسلسل سلسال الدم بجميع أجزائه.

في الجانب الشخصي للفنان رياض الخولي، فهو متزوج من الفنانة المعتزلة راوية السعيد، التي شاركت في مسرحية المتزوجون بدور زوجة الفنان جورج سيدهم، ولديه خمسة أبناء منها.