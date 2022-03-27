شاهد .. الفنان اللبناني راغب علامة يخاطب سعد لمجرد: انت صايع !.. لن تصدق كيف كان رد الأخير والذي صدم الكل !!

انت الان تتابع خبر الفنان اللبناني راغب علامة يخاطب سعد لمجرد: انت صايع !.. لن تصدق كيف كان رد الأخير والذي صدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنان راغب علامة نشر فيديوقبل أيام جمعه مع سعد المجرد عبر انستجرام وتبادل النجمان خلال العشاء حوارا مازحا.

وقال راغب علامة: "مش عارف مين الصايع أكثر أنا ولا هو، أنا مسميه سعد الصايع" ليرد سعد لمجرد قائلا: "والله أنا من خبرتي المتواضعة راغب مش صايع."





ويستعد المطرب اللبناني راغب علامة لإحياء حفلين غنائيين في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد الحب، الأول في مدينة أورلاندو بفلوريدا يوم 13 فبراير المقبل، والثاني في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بتاريخ 19 فبراير.

واحتفل راغب علامة وزوجته خلال الأيام الماضية بعيد زواجهما الـ26، وذلك أثناء تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس.

وأحيا علامة حفلاً غنائياً ضمن فعاليات (دبي إكسبو 2020)، وأشعل المسرح بمجموعة من أشهر أغانيه وسط حضوري جماهيري كبير.

وطرح سعد لمجرد مؤخرا أغنية "ياعيوني" التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة تصدرت بها "الترند" في بعض الدول العربية، وذلك بعدما حققت قرابة 4 ملايين مشاهدة في 72 ساعة فقط.