شاهد .. حسين فهمي وشقيقه مصطفى يصدما الجمهور ويكشفا عن عمرهما الحقيقي لأول مرة .. لا أحد كان يتوقع أو يتخيل أنهما في هذا السن !!

انت الان تتابع خبر حسين فهمي وشقيقه مصطفى يصدما الجمهور ويكشفا عن عمرهما الحقيقي لأول مرة .. لا أحد كان يتوقع أو يتخيل أنهما في هذا السن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

النجم الكبيرحسين فهمي من ابرز نجوم السينما والدراما المصرية ويحضى بجمهور واسع، وذلك لما لاقت اعماله من نجاخ كبير على مدى عمره الفني. وشقيقه مصطفى فهمي لايقل اهمية عن حسين من حيث الحضور الفني ومشواره في الدراما والسينما لايقل عن الاخير كثيراً. والفنان مصطفى فهمي بدأ مسيرته الفنية بالسينما كمصور وشارك في فيلم "خلي بالك من زيزي" ثم اكتشفه عاطف سالم وسطع نجمه بعدها في مجال التمثيل.. وحاليًا السينما تفتقد إلى وجود كتابة سيناريو جيد لذلك نادرا ما أجد أعمالا وأدوار مناسبة". وعن عمر الشقيقان فإن عمر حسين فهمي يبلغ من العمر 82 عاما، وشقيقه مصطفى فهمي يصغره بعامين فهو يبلغ من العمر 80 سنة.

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