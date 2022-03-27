شاهد .. هذا الممثل الشاب نجل الفنان المصري خالد النبوي.. لن تتوقعوا من يكون أو كيف أصبح شكله اليوم !! (اتفرج الصور)

انت الان تتابع خبر هذا الممثل الشاب نجل الفنان المصري خالد النبوي.. لن تتوقعوا من يكون أو كيف أصبح شكله اليوم !! (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل صورة لأحد الفنانين واتضح أنه نجل الفنان القدير خالد النبوي.

والفنان الشاب هو “نور خالد النبوي” والذي شارك في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "الاختيار2"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وظهر نور خالد النبوي، في الحلقة الـ17 من مسلسل "الاختيار 2"، حيث جسد فيها دور الشهيد الملازم أول أحمد شوشة.

وظهر نور في مشهد جمعه بعدد من الشباب وضيف شرف الحلقة الفنان بيومي فؤاد، ويأتي مسلسل "الاختيار 2" كأول تجربة تمثيلية لنور خالد النبوي الذي درس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية.

كمت شارك الفنان الشاب نور خالد النبوى في مسلسل "ورق التوت" بطولة الفنان شريف سلامة وأسماء جلال وثراء جبيل وسلوى عثمان ومعتز هشام وخالد أنور ومصطفى منصور وسمر علام وأحمد ثابت ومحمد أشرف وآخرين، والعمل من إخراج حسام على وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

وقال الفنان نور خالد النبوي إن أهم شيء بالنسبة له في اختيار الأعمال الفنية هو تأثير الدور المعروض عليه، موضحًا أن هناك دور يظهر في مشهدين فقط ودور آخر تحتاج لعدة مشاهد ليظهر تأثيره.

وأكد خلال حلوله ضيفًا على برنامج “عيش صباحك” مع فانا إمام ويوسف التهامي على “نجوم إف إم”: “أنا أنظر للدور وتأثيره أولا عند اختيار العمل”، لافتًا إلى أنه يقرأ الدور أولا ويفكر فيه عند عرضه عليه.

وأكمل: “أنا لا أرفض أي شيء وأنا مع كل شيء لكن شرط التفكير فيه، لكنني لا أحب الاستعجال، ولا أملك الخبرة التي تجعلني أجهز الشخصية بسهولة”.

وأوضح نور أنه بدأ حياته الفن منذ سن الـ5 سنوات في فيلم “أفريكانو” مع المخرج عمرو عرفة، موضحًا: “رأيت مشهد الشلال الشهير الذي قام به الفنان أحمد السقا أمام عيني ومن هنا قلت أنا عايز أعمل ده وكنت مستمتع جدًا وأنا بتفرج”.

وتابع: “قلت أنا ابن ممثل معروف وأخاف أطلع وحش، وفضلت 15 سنة بحب التمثيل جدا وبتفرج على أفلام بشكل مكثف لكن كنت خايف لحد ما دخلت اقتصاد في فرنسا وفشلت بشكل ذريع لمدة عامين متتاليين”.

وقال نور إنه اتجه بعد ذلك لدراسة التمثيل في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا: “من هنا قلت أنا عايز أبقى في المسرح وأطلع أعمل مشاهد تمثيلية، وفي عمر 20 سنة قررت التمثيل”.

وعبر عن قلقه من عدم التطوير والتوقف عند جزء معين، مشددا على حرصه على أن يكون كل عمل يقدمه أفضل من قبله.

ونوه بأن السينما بالنسبة له هي كل شيء، فيما أشار إلى أن الدراما بها متعة الوصول إلى الجميع داخل المنزل.

وكشف عن عشقه لموسم رمضان لأنه موسم يتجمع فيه الجميع، قائلا إنه يتمنى أن يقدم دبلجة في أعمال كارتونية، مشيرا إلى أن الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون هو مثل أعلى له.

استقبال الجمهور له وأعرب عن سعادته لاستقبال الجمهور الجيد له في بداية ظهوره في أعمال فنية، مضيفًا: “أنا محظوظ إن الناس استقبلتني كويس عند تقديمي أعمال فنية وأنا مش بمثل غير عشان انبسط والجمهور يكون سعيدًا”.

خالد النبوي وعن أكثر ما تعلمه من والده الفنان خالد النبوي، قال نور إن أكثر نصيحة متمسك بها هي التطور، مشددًا على أنه على الفنان أن يتطور.

وأكد الفنان الشاب: “التطور الدائم هو أكثر شيء أنا اسعى للاستمرار عليه، ولازم كل دور أقدمه أن أكون أفضل من الدور الذي سبقه”.

وأشار إلى أنه يحصل على رأي والده خالد النبوي عند تقديم الأعمال، مضيفًا: “ساعات بحس إني أقدر أخد قرار وأعرف أفكر إزاي، لكنني استشيره وأسأله عند عرض دور عليّ وأعرف رأيه فيه، والظروف المحيطة بالعمل وذلك من أجل الاستفادة منه”.