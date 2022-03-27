شاهد .. انت كنت شغال عند وفاء عامر مرمطون!؟ .. النجم سعد الصغير يجهش بالبكاء على الهواء مباشر و يكشف سراً خطير لا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر انت كنت شغال عند وفاء عامر مرمطون!؟ .. النجم سعد الصغير يجهش بالبكاء على الهواء مباشر و يكشف سراً خطير لا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)
إيناس الدغيدي استضافت النجم سعد الصغير في وقت سابق، ببرنامجها شيخ الحارة الثالثة، في وقت سابق، حيث كشف الكثير من الأسرار والكواليس في حياته.
وبسؤاله عن موقف زوجته، قال: أنا مراتي ست أصيلة، متمشيش وتسيب بيتها أبدًا، وأنا مُرزق فدايمًا بتعرف عن علاقاتي بالصدفة عشان هي ست بركة.
وعلى الرغم من الضجة التي حدثت مسبقًا حول زواج سعد الصغير من الفنانة برلنتي عامر خلال شهر أبريل الجاري، إلا أن سعد نفى في الحلقة أنه على علاقة بأحد.
وكانت برلنتي عامر قالت في مطلع أبريل، أن سعد الصغير طلب الزواج منها عرفيًا لكنها رفضت، لذلك تزوجها علنيًا في فبراير الماضي دون احتفال بسبب كورونا.
لكن مع إيناس الدغيدي – وهي حلقة مسجلة – زعم أنه توقف عن الارتباط بنساء عرفيًا والدخول في علاقات نسائية احترامًا لأبنائه وزوجته.
كذلك لفت إلى أنه كان يقوم بالكثير من التصرفات الخطأ لكنه توقف الأن، ويتمنى لأولاده الأحسن دائما.
وفضح شيخ الحارة علاقة سعد الصغير ووفاء عامر، مما تسبب في توتر النجم الشعبي بعد سماعه عن هذا الأمر.
وقال شيخ الحارة: أنت كنت شغال عند وفاء عامر مرمطون؛ ليرد عليه سعد الصغير بقوله : متقولش كده دي ست الكل وساعدتني، وشوفت معاها الخير كله.
وقال أنها ساعدته على طرح أول فيديو كليب له، موضحًا أنه لا يعلم أحد هذه المعلومة.
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