شاهد .. زوجة الفنان تامر حسني تخطف الأنظار بجمالها الصارخ والمُشع في حفل زفاف أبنه أصالة نصري !! (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة الفنان تامر حسني تخطف الأنظار بجمالها الصارخ والمُشع في حفل زفاف أبنه أصالة نصري !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

حضر الفنان المصري تامر_حسني حفل زفاف شام_الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة نصري، برفقة زوجته المغربية بسمة_بوسيل.

قدم تامر عدداً من اغنياته مجاملة لأصالة وابنتها، ونشرت زوجته صوراً لهما برفقة شام وعريسها.

بسمة وتامر اختلفا العام الماضي، وخلافهما كاد أن يصل إلى الطلاق، لولا أن تامر استطاع التصرف بحكمة شديدة وهدأ من غضب زوجته التي كانت غيرتها سبباً في اشتعال الخلاف الكبير.



كان تامر تحدث عن غيرة بسمة الشديدة عليه وقال: (ممكن تشوف صورة في حفلة مع معجبة، تقولي انت كنت باصص كده لية، او انتوا اتصورتوا مرتين لية، بلاقي دماغها بتصغر فجأة كده).

بسمة تغار بشدة على تامر واختلقت كثير من المشاكل خلال السنوات الماضية، بسبب صور له أو مقاطع فيديو مع معجباته.