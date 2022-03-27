شاهد .. أمي شمعة وجوزي طبال وعلمني الرقص البلدي.. ريهام عبدالغفور تكشف بكل جرأة أسرار صادمة ومخفية عن حياتها للعلن !!

انت الان تتابع خبر أمي شمعة وجوزي طبال وعلمني الرقص البلدي.. ريهام عبدالغفور تكشف بكل جرأة أسرار صادمة ومخفية عن حياتها للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

ريهام عبد الغفور كشفت في وقت سابق، العديد من الأسرار حول حياتها الشخصية، في أول ظهور تليفزيوني لها رفقة زوجها مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا ببرنامج الدوبلكس.

وقالت ريهام: ماما اسم شهرتها شمعة ولكن اسمها الحقيقي فاطمة، وسموها شمعة بسبب بشرتها ناصعة البياض وشدة جمالها، وأنا طالعالها بس هي أجمل.

وروت: قابلته في حفلة وعاكسني ولاعبني شوية لكني نجحت أوقعه وأتجوزه.

وتابعت: "ماما لأول ما الصحافة كتبت ريهام عبد الغفور ارتبطت بطبال بقت تجري تلطم في الشقة وتقولي هي وصلت لطبال”

وأوضحت ريهام أنها نجحت في إقناع والدتها في النهاية، وتم الزواج، وهي الآت صارت تحبه بعدما تعرفت عليه.

وكشفت ريهام أن لزوجها الفضل في تأهيلها لدورها في حارة اليهود، حيث أشرف على تعليمها الرقص البلدي على إيقاع الطبلة، وكان بيشجعني ويقولي: “عاجبني إحساسك بالموسيقى”.

وأكد زوج ريهام أن الطبلة هوايته وليس عمله مصدر رزقه الأساسي، وأنه شبه اعتزلها بسبب غيرة ريهام، لأنه كلما عزف عليها اجتمع حوله الفتيات.

واختتم شريف: “زمان كنت بضايق وبأغير في كل خروجة من المعجبين، لكن دلوقت بقيت محترف تصوير فوتوجرافيا واتعودت ع الموضوع”.