شاهد .. أول تعليق من الإعلامية (رضوى الشربيني) على زواجها 13 مرة.. ما قالته سيصيبك حتماً بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر أول تعليق من الإعلامية (رضوى الشربيني) على زواجها 13 مرة.. ما قالته سيصيبك حتماً بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

هي وبس.. كلمة السر وراء شهرة الإعلامية رضوى الشربيني، فرغم عملها سابقًا بمجال الإعلام و التليفزيون إلا أنها لم تكتسب تلك الشهرة الواسعة إلا بعد تقديم برنامج هي وبس على قناة سي بي سي سفرة .

كل ما يهم المرأة تتحدث عنه رضوى الشربيني، وبشكل خاص العلاقات العاطفية والأسرية وعلاقة الرجل بالمرأة، حتى لُقبت بـ عدوة الرجال ، فازدادت شهرتها بشكل واسع ونجح برنامجها بشكل لم تتوقعه خلال 3 سنوات فقط منذ بدايته في 2017 .

ضريبة النجاح دفعتها رضوى الشربيني خلال الثلاثة أعوام بسبب شهرتها، فمنذ ظهورها وتلاحقها الشائعات خاصة وأنها تناصر المرأة و تحثها على الحفاظ على كرامتها وعدم الخضوع للرجل بشكل يلغي حياتها، فأثير حولها الجدل بشائعات الزواج المتكررة للهجوم عليها وتشويه صورتها باعتبارها نصيرة المرأة و عدوة الرجل كما يراها الجمهور.

وقالت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" ضاحكة، إنه ليس من المنطقي أن تتزوج 13 مرة كما أشيع.

وأضافت، خلال لقاء سابق ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC"، "مش فاهمة جابوها منين دي، مش معقول أتجوز 13 مرة يعني، معنى كدا إن مفيش عدة بعد الجواز".

وتابعت أن حلقة "البلوق" الشهيرة سبقها وجود والدتها في المستشفى لإجراء عملية جراحية، مشيرة إلى أنه في هذا الوقت ظهرت شائعة زواجها، وهاتفها الناس لتهنئتها بدلا من الاطمئنان عليها.