شاهد .. خفايا صادمة ومخفية عن جالا فهمي.. تزوجت 4 مرات وناقد فني طالب بشنقها لسبب لا يخطر على عقل بشر !!

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة ومخفية عن جالا فهمي.. تزوجت 4 مرات وناقد فني طالب بشنقها لسبب لا يخطر على عقل بشر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

حياة فنية قصيرة ولكنها مثيرة للتعجب عاشتها الفنانة جالا فهمي، فبالرغم من توقع الجمهور لها بالنجومية والشهرة المستمرة إلا أن حياتها الفنية لم تكن ممهدة.

فكل ما ظنه الجمهور أنه نعمة كان نقمة عليها ابتداءً من أنها ابنة مخرج كبير قدمها لأول مرة كبطلة لفيلمه ولكن هذة النعمة انقلبت لنقمة واتهمها الجمهور بالتمثيل بالواسطة، كذلك زواجها من مخرج ومنتج أنتج لها فيما أصبح نقمة عليها فتعرضت لهجوم بسبب فيلم "جالا جالا" الذي أنتجه لها زوجها المنتج عمرو حجازي واتهمها الناس بالتمثيل بالواسطة كذلك اتهمت بأنها تسعى في أن تكون نجمة إغراء بسبب ملابسها في الفيلم والذي اعتبرها البعض لا تليق.

كذلك حياة جالا فهمي القصيرة لم تكن خالية من الدراما التي تليق بعمل فني فهي تزوجت أربع مرات من بينهم الموسيقار عمر خيرت، كما اعتزلت الفن بسبب تفضيل عمل عن مسلسلها وعرضه على التلفزيونات، كذلك عبرت اختارت جالا التعبير عن احتجاجها ورفضها لبعض الأمور من خلال الإضراب عن الطعام.

ولأن حياة جالا فهمي الدرامية لا يعرفها الكثير، نرصد من خلال السطور القادمة أهم محطات حياتها:

بدايات جالا فهمي كمقدمة برامج

تخرجت جالا من كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية واتقنت اللغة الفرنسية والأسبانية ولكنها قررت أن تتخذ مسارا مختلفا عما اتخذه طلاب أقسام اللغات وقررت العمل في مجال الإعلام

تحدثت الفنانة الراحلة جالا فهمي عن برنامجها "الحل هو الحبل" والذي تعرض لهجوم شديد وقالت أنها تتذكر أن النقاد والصحفيين سخروا منها بسبب هذا البرنامج ولكن البرنامج نجح جماهيريا

استدلت جالا عن نجاح البرنامج جماهيريا وروت موقف تعرضت له بعد عرض البرنامج وقالت "قابلتني واحدة بتبيع بتشتغل في محل خردواتي وقالتلي أنها بقت بتبيع احبال كتير جدا وانها بقت موضة في المدارس والاطفال بقت بتنط الحبل في المدارس"

وعن أقسى نقد تعرضت له قالت أنه من ناقد قال "احسن لها تشنق نفسها بالحبل" ولكن بسبب حُسن استقبالها للنقد أصبح الناقد أحد أعز اصدقائها.

بداية دخولها للتمثيل

قدمها والدها المخرج أشرف فهمي لأول مرة في السينما كممثلة في فيلم "اعدام قاضي" ولكنها نفت أن نجاحها في هذا المجال بسبب والدها، وقالت جالا أن والدها قدم لها الفرصة الأولى كوجه جديد مثلما اعطى الفرصة لعدد من الفنانين والفنانات ولكن نجاحها يعود لاستقبال الجمهور لها.

قالت ايضًا أن والدها كان يبحث عن وجه جديد لفيلمه "اعدام قاضي" وفي نفس الوقت كان يتلقى إشادات بها كمقدمة برامج وطلبات من المخرجين بتقديمها كممثلة لذلك غامر بها وقدمها لأول مرة في فيلمه الجديد.

كما لم تكرر جالا تجربة العمل مع والدها مرة آخرى حتى لا يسبب ذلك ازعاجا للجمهور حيث قالت في لقاء لها مع برنامج "حوار صريح جدا" "الناس لو شافتني في كل عمل من إخراج أشرف فهمي هيضايقوا وهيبقى ضدي مش معايا وهو كان عايزني انجح لوحدي".

قدمت بعد ذلك جالا فهمي عددا من الأعمال الهامة مثل "كلام الليل" والمأخوذ عن رواية الكاتب جمال الغيطاني والتي تحمل اسم "العري"، كذلك فيلم "سمكة وأربع قروش" المأخوذ عن فيلم "A Fish called Wanda"، كذلك فيلم "الجينز" المأخوذ عن الفيلم الشهير Pretty Women وفيلم "جالا جالا" و"طأطأ وريكا وكاظم بية" وغيرهم نخبة من الأعمال الفنية تعرضت جالا فهمي لهجوم كبير من الجمهور والصحافة مما دفعها لمقاضاة إحدى المجلات الشهيرة بتهمة السب والقذف تجربة تمثيل فيلما من إخراج والدها كانت عذاب لها وصفت جالا تجربة تمثيل فيلم من إخراج والدها بأنها أقرب للعذاب وقالت "أنا اتهزقت من ابويا كمية تهزيق" حيث أوضحت أنها كانت المرة الأولى لها كممثلة وهناك الكثير من الأشياء التي لا تعلمها وهو دقيق جدا وعصبي في العمل أوضحت ايضًا أنها بكت كثيرا أثناء تصوير هذا الفيلم فوالدها حريص عليها وحريص على فيلمه فكان يعتبر الأمر بشكل شخصي فهو قدم عددا من الوجوه الجديدة وأصبحوا نجوما فكان حريصا على تقديم ابنته بشكل جيد.

زيجات جالا فهمي

أثارت زيجات جالا فهمي فضول الجمهور فهي تزوجت في سن صغيرة حيث كانت تبلغ من العمر 20 عاما، كما تزوجت أربع مرات وانجبت ولد واحد من زوجها الموسيقار عمر خيرت.

تزوجت جالا فهمي للمرة الأولى من الموسيقار عمر خيرت وانجبت منه ابنها الوحيد ولكن سرعان ما انفصلا بسبب اختلاف شخصياتهما، فهي اجتماعية وترغب في استكشاف العالم من حولها مثلها مثل أي فتاة في بداية حياتها أما هو فبسبب طبيعة عمله كان منعزلا ومنطوي وخجول كما وصفته بأنه "غريب الأطوار ويرغب في أن يدور العالم في فلكه" وهو الأمر الذي لم تستطع تحمله.

أما زيجتها الثانية فكانت من المخرج والمنتج شريف شعبان والذي اختلفت عن زيجتها الأولى فهي تغيرت بسبب النضج والخبرة الحياتية ولكنها وصفت نفسها كزوجة بأنها فوضوية ولا تحب أعمال المنزل ولكنها طباخة ماهرة وتستطيع اضحاك زوجها كما أنهما أصدقاء قبل أن يكونا زوجين.

كما تزوجت ايضًا من كريم زغيب والمنتج عمرو حجازي.

اعتزالها للفن

بالرغم من الشهرة التي حظت بها جالا فهمي في فترة الثمانينات والتسعينات إلا أنها قررت اعتزال الفن وجاء ذلك القرار بعد أن شعرت بتهميش لأعمالها الفنية بالرغم من الشهرة التي حققتها

تسبب عدم عرض مسلسلها "كاميليا" والذي دارت أحداثه عن حياة كاميليا وعلاقتها بالأنجليز والملك، في اعتزالها التمثيل فلقد تم تفضيل عرض مسلسل "الملك فاروق" لتيم حسن ونخبة من النجوم على عرض مسلسل جالا فهمي.

تسبب هذا التفضيل في شعور جالا بأن أعمالها مهمشة خصوصا بعدما قررت التفرغ لهذا المسلسل واعتذرت عن أعمال فنية أخرى مثل مسلسل "النساء قادمون".

اختفت جالا فهمي عن الأضواء ولم يُعرف عنها أي معلومات وقيل أنها سافرت إلي أسبانيا لتستقر هناك.

إضرابها عن الطعام

تعرضت جالا فهمي لأزمة في حياتها وذلك بسبب عدم استطاعتها الحصول على حقوق والدها الفنية والتي وصلت ل16 فيلما مما دفعها للإضراب عن الطعام وتم نقلها للمستشفى