شاهد .. الموت يفجع ’’فوزية‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة.. وحالة حزن تخييم على الجمهور !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)
أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة عن وفاة والدة النجمة شكران مرتجى موجهة لها رسالة مؤثرة وهي التي كانت تحدثت عن مرضها قبل سنة تقريباً.
وجاءت وفاة والدة شكران مرتجى بعد صراع طويل مع المرض الذي ابكى النجة السورية عندما تحدثت عنه لأول مرة على الهواء.
وفي إحدى المقابلات قالت شكران إن والدتها تعاني من ضعف كبير في النظر بسبب تقدمها في العمر وبكت كثيراً عندما استمعت لرسالة صوتية سجلتها أمها لها.
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