شاهد .. الفنان المصري أحمد زكي تزوج امرأة واحدة وأحب 3 نجمات.. وصدمة كبرى بعد الكشف عن هويتهن !!

انت الان تتابع خبر الفنان المصري أحمد زكي تزوج امرأة واحدة وأحب 3 نجمات.. وصدمة كبرى بعد الكشف عن هويتهن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

مرأة واحدة لا تكفي، لم يكن مجرد اسم فيلم قام ببطولته الفنان المصري أحمد زكي، فهذه هي حقيقته، فظل طوال حياته يبحث عن الحب الكامل، ولم يجد الحياة الأسرية التي كان يتمناها.

زكي تزوج مرة واحدة وهي من الفنانة هالة فؤاد، وظن زكي عندما أنجبت هالة ابنه الوحيد هيثم انه حقق كل أمانيه ولكنه فوجئ بتصريح صحفي لهالة تعلن فيه عودتها للفن، وذلك بعدما اتفق معها أن تترك التمثيل وتعمل كمذيعة.

زكي فقد أعصابه وانفصل عن هالة وظلت علاقتهما قوية، فقيل أنه ذهب ليحضر لها العلاج من أمريكا بعد مرضها، وسقط مغشيًا عليه عندما علم خبر وفاتها.

شروط زكي في الحب لم تقبل بها أي امرأة فكان يقول إنه لا يريد امرأة لها أحلامها حتى لا تتصادم مع أحلامه إنه يريد زوجه تكون وظيفتها أن تسعده وتصادقه وتفهمه وتتخلى عن كل شيء من أجله ووصف نفسه بأنه طفل يحتاج إلى ترويض، واعترف أنه أناني ولكن لا حيلة له في نفسه.

وقع زكي في حب الفنانة نجلاء فتحي ولكن ذكاء نجلاء جعلها تعرف أن زكي متزوج الفن، وكانت هي تريد أن تكون الأولى في حياة زوجها فرفضت نجلاء الزواج منه.

أثناء تصوير فيلم «سواق الهانم» أحب أحمد زكي الفنانة شيرين سيف النصر، وأحبته شيرين، وقالت إنه ذهب لطلب يدها من عائلتها ولكن الأسرة رفضت.

ظلت علاقة الفنان أحمد زكي برغدة غامضة فقال عنها إنها نصفه الآخر، ورافقته رغدة في رحلة مرضه، وكانت تمسك يده قبل أن يدخل في غيبوبته الأخيرة، وصرحت رغدة بأن زكي طلب منها الزواج قبل وفاته ولكنها رفضت حتى لا يقال إنها وقفت بجواره لأنها زوجته.