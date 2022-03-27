شاهد .. تسريب صورة فاضحة لنجمة العشق الممنوع مع فنان تركي شهير قبل أيام من رمضان تفجر غضباً واسعاً !!

انت الان تتابع خبر تسريب صورة فاضحة لنجمة العشق الممنوع مع فنان تركي شهير قبل أيام من رمضان تفجر غضباً واسعاً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

تفاجأ الجمهور بعد تسريب صورة للنجمة التركية هازال كايا وهي بوضع فاضح كما اعتبره بعض المعلقين حيث أثارت الكثير من الجدل قبل ايام من بداية شهر رمضان.

صورة هازال كايا التي اعتبرت بوضع فاضح هي من تصويرها مسلسل “مارال” قبل سنوات مع النجم التركي اراس بولوت أينملي.

من جهة أرخى، ضجة كبيرة أثارها ناقد تركي شهير بعد أن فتح حملة سخرية من وجه وجسد الممثلة التركية هازال كايا بسبب صور مسلسلها الجديد منتصف الليل في بيرا بالاس.

الناقد التركي أحمد هاكان شن حملة سخرية من وجه وجسد النجمة التركية فجاء رد هازال كايا بمجموعة صور عبر ستوري إنستغرام الخاص بها.

وقال أحمد ناشراً مقال بعنوان 5 أسباب لكرهي تمثيل هازال كايا في صحيفة حريات:

“بصعوبة كبيرة تحاول أن تبدو عفوية وطبيعية، تعتقد أنها ستصبح ممثلة جيدة بلعيها أدوار كبيرة، لا تجيد استخدام تعابير العين والوجه، مهما كان المشهد تظهر فيه كالفتاة المدللة، هناك تصنع لا نهاية له في تمثيلها”.

الأمر الغريب أن التعليقات على هذا الكلام بأغلبها أيدت أحمد فيما البعض انتقده لأنه معروف أنه ينتقد كل شيء.