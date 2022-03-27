شاهد .. لاميتا فرنجية تفقد عقلها وتظهر بمايوه فاضح كشفها كاملة على شاطئ دبي !!

انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية تفقد عقلها وتظهر بمايوه فاضح كشفها كاملة على شاطئ دبي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/27 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار) نشرت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية مجموعة صور جديدة على إنستغرام.



وظهرت لاميتا وهي تستمتع بالأجواء الحارة على شاطئ دبي مرتدية مايوه باللون الأصفر والأبيض. ونالت لاميتا عددًا كبيرًا من الإعجايات في وقت قصير.

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