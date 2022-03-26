شاهد .. طبيب سمير غانم الخاص يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة أسرارا خفية عن الفنان الراحل لا يعرفها أحد !!

انت الان تتابع خبر طبيب سمير غانم الخاص يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة أسرارا خفية عن الفنان الراحل لا يعرفها أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف استشاري الطب النفسي الدكتور وليد هندي، وصديق وطبيب الفنان الراحل سمير غانم أسرار جديدة عن نجم الكوميديا الراحل.

وتحدث في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية إن المرة الوحيدة التي بكى فيها سمير غانم، قائلاً: «منذ 20 عاما كنت في عمرة مع سمير غانم، وهي تلك المرة الوحيدة التي شاهدته فيها يبكي عندما أمسك بستار الكعبة بيديه».

وأوضح أن سمير غانم كان ينفق بسخاء ويساعد الفنانين من حوله، ولا يستطيع أن يتخلى عن فنان صاعد، ويقف وراءه، وهو ما حدث مع الفنان محمد سعد الذي شاركه في أحد أعماله الفنية بعد تأخره فنيا بعد فيلم «كركر» قائلاً: «يجب أن نقف وراء المواهب ومحمد سعد موهوب، فقد كان سمير غانم لديه سماحة نفس بشكل كبير».

وكشف الدكتور وليد هندي، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الراحل، قائلا: "إن هناك حالة من التواصل الروحي بين دلال عبد العزيز وزوجها الراحل، فكانت تشعر به دون أن يتحدث".

وروى الطبيب واقعة كان اتفرج عليها أثناء تواجده مع الفنان الراحل في المملكة العربية السعودية، حيث أصيب سمير غانم بوعكة صحية وذهب إلى المستشفى، وفى الوقت نفسه شعرت دلال عبد العزيز بذلك، وهاتفته لتطمئن على حالته الصحية بالرغم من عدم معرفتها بأي شيء.

وأشار هندي، أن الحالة النفسية الحالية للفنانة دلال عبد العزيز التي تخضع للعلاج حاليا، ولا تعلم خبر وفاة زوجها الراحل حتى الآن "خوفا من تدهور حالتها الصحية": "اعتقد أنها متوحدة معه نفسيا وأظن أن في محنة المرض جزء من إحساسها بالألم هو ناتج عن خوفها على زوجها".

وفي الـ20 من مايو غيب الموت الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ويعد الفنان سمير غانم الذي ولد في منطقة عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط في 15 يناير 1937 علامة فارقة في تاريخ الكوميديا المصرية في المسرح والسينما والتلفزيون.