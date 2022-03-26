شاهد .. إبنة ’’جورج وسوف‘‘ الوحيدة في تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. كبرت وأصبحت نُسخة من والدها وجمالها خيالي !! (صور)

انت الان تتابع خبر إبنة ’’جورج وسوف‘‘ الوحيدة في تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. كبرت وأصبحت نُسخة من والدها وجمالها خيالي !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

حرصت ندى زيدان طليقة الفنان جورج وسوف وبطلة الراليات على الاحتفال بمناسبة عيد الأم من خلال مجموعة صور نشرتها على حسابها الخاص في موقع الصور «إنستجرام» جمعتها بابنتها عيون من الفنان جورج وسـوف.

زيدان ظهرت بالصور وهي تقوم بتعليم إبنتها الوحيدة “عيون” كيفية ممارسة رياضة القوس والنشاب، وأرفقت إحدى تلك الصور بتعليق مؤثر روت من خلاله قصتها مع الأمومة وحملها وهي في عمر الـ 38 عامًا.

وجاء في منشور ندى: “عندما بلغت عمر الخمس والثلاثين..بصراحه كنت شايله فكره الامومة والانجاب من بالي..وعندما جائت مشيئه الله ان ارتبط وأحمل بابنتي عيون كنت في عمر 38, كانت هذه الفتره غير بسيطه علي لعده أسباب..وكانت الدكتوره الي تتابعني تلاحظ علي اني ادخل في بعض الاوقات بحاله اكتئاب..فسألتني اذا كنت نفسيا محضره مسبقا لهذا الحمل..فكان ردي طبعا بلا”.

وأضافت: “عندما أنجبت ابنتي عيون، كان وزني قد زاد ثلاثين كيلو عن وزني الطبيعي… وأخدت فتره طويلة لرجعت لوزني الطبيعي بعد أن عالجت مشكله خمول الغده الدرقيه… وكان هذا التغير صعب كتير عليّ”.