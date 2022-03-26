شاهد .. ده الإتكيت والشياكة.. لميس الحديدي توجه رسالة غير متوقعة لزوجة النجم المصري محمد صلاح !!

انت الان تتابع خبر ده الإتكيت والشياكة.. لميس الحديدي توجه رسالة غير متوقعة لزوجة النجم المصري محمد صلاح !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديث الإعلامية لميس الحديدي عن مدى إعجابها بزوجة اللاعب المصري محمد صلاح بعدما ظهرت الأخيرة في استلام جائزة القدم الذهبي بدلاً من زوجها في موناكو الفرنسية نهاية العام الفائت.

وعلقت لميس الحديدي وقتها أن جماهير ومحبي محمد صلاح زعلانين لأنه لم يفوز بجائزة البالون دور ولكن كان هذا الشي متوقع لأن اللاعب لم يحضر حفل توزيع الجوائز وان هذه الجائزة يكون لها حسابات أخرى موضحة أن محمد صلاح كان تألقه نهاية الموسم، ولكن محمد صلاح فاز بجائزة أخرى وهي جائزة القدم الذهبية.

وتابعت لميس الحديدي أن الأجمل من الجائزة كان مشهد ماجي صادق زوجة محمد صلاح وإطلالتها الرائعة مبينه إعجابها الشديد بأم مكة وسعادتها بأن صلاح طلب من زوجته تستلم الجائزة بدلا منه وان هذا مشهد مهم بيعكس علاقتهم الرائعة.

واضافت أنها معجبه جدا بطريقة مشي صلاح مع زوجته وهو محتضنها وانها كانت مشيه قدامه ومحمد صلاح خلفها موضحه أن ده هو "الاتكيت والبروتوكول والشياكة" وان صلاح ساند عليها طول الوقت.

واستكملت حديثها أن هذه العلاقة الجميلة بين صلاح وزوجته علاقة شراكة وصلاح طلب منها تروح تستلم الجائزة لأنها شريكة في هذا النجاح وهذه النجومية.

واختتمت الإعلامية تمنيها لهذه العلاقة ان تزدهر دائماً مُرسلة رسالة لزوجة محمد صلاح قالت فيها: "ياماجي أنتي شكلك قمر وكان وجودك مشرف لينا جميعاً".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري فاز على المنتخب السنغالي قبل قليل في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.