شاهد .. الفنانة الإماراتية أحلام تفقد عقلها وتظهر بفستان شفاف يكشف ما تحته !! (اتفرج الصورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)
أثارت الفنانة الإماراتية أحلام، ضجة على حسابها في انستغرام، بعد نشرها صوراً من آخر جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت مرتدية فستان شفاف .
أحلام ترتدي فستان شفاف
وظهرت أحلام في عدة صور نشرتها، مرتديةً فستاناً، شفافاً من المنطقة العليا، خاصة عند منطقة الصدر والكتفين، وهو ما أثار جدلاً بين متابعي الفنانة الإماراتية .
وأرفقت الفنانة الإماراتية ألبوم الصور بكلمات أغنيتها “عشان اتوب” من ألبوم “فدوة عيونك” .
وبينما عبّر قسم من متابعي الفنانة الإماراتية عن إعجابهم بإطلالتها، انتقد آخرون الفستان الذي ظهرت فيه، وكتب أحدهم: “الله يهديك يا احلام قبل رمضان .. وتغطين لو شعرك”.
بينما اتهمها آخر بأنها تحاول تقليد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي .
وحصدت الفنانة الإماراتية، قبل أيام جائزة النجمة الغنائية الخليجية العربية للعام وأفضل ألبوم غنائي للعام وتميّز أغنية “حزين”، في حفل الموريكس دور، بإمارة دبي.
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