شاهد .. متصل : أجامع زوجتي في رمضان وأنا صائم أعمل إيه ؟؟ رد صادم من مبروك عطية لم يتوقعة أحد !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر متصل : أجامع زوجتي في رمضان وأنا صائم أعمل إيه ؟؟ رد صادم من مبروك عطية لم يتوقعة أحد !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

أنا كل رمضان أجامع زوجتي بالنهار، وأنا صائم فهل من نصيحة؟، كان هذا سؤال وصل الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، فكيف أجاب عليه؟!.

يجامع زوجته في نهار رمضان



وفي معرض إجابته على السؤال، قال مبروك عطية: النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: “من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه”.

وأضاف: “لا يفطر إلا الذي لا يقدر على الصيام يعني مرض أو سفر أو عمل شاق”.

وأكمل مبروك عطية: “لكن واحد يفسد صيامه بمباشرة أهله في نهار رمضان؛ فده عليه القضاء والكفارة، منها إطعام 60 مسكينا. وتقدر الوجبة بـ50 جنيها، وهي عليها كفارة هي الأخرى على أرجح أقوال الفقهاء”.

وتابع: “120 مسكينا بـ 6000 جنيه، يعني 6000 جنيه مقابل شهوة 10 دقايق”.

الشيطان بيزغللها في عينك بالنهار

وواصل مبروك عطية: “عليك أن تحرص على صيامك؛ حتى لو أدى بك الأمر أنك تجلس في الجامع طوال النهار حتى يؤذن المغرب، لكي تبعد عنها في النهار”.

وأوضح مبروك عطية: الشيطان بيزغللها في عينك بالنهار؛ لأنه عدو مبين، ونفسك أخطر من الشيطان، حيث قال العلماء: أتدرون ما أعدى أعداؤك، نفسك التي بين جنبيك، وقال الله- تعالى-: “فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ”، وكذلك النفس تطوع للشخص أن يأتي أهله في نهار رمضان؛ فيفسد صيامه.

وأكمل مبروك عطية: “هي عليها كفارة؛ لأنها كانت ممكن أن تقاوم بلطف، بأن تقول له المغرب فاضل عليه وقت قصير، أو اصبر، وأنت يا أخي افطر عليها، بمجرد ما المغرب يأذن، افطر عليها ومتاكلش”.

يذكر انّ مبروك عطية داعية، وأكاديمي مصري، ولد في المنوفية عام 1958. والتحق مبكرًا بالأزهر، وحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة عام 1989.

ويعمل حاليًا رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وكان قبل ذلك دكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود – جامعة الملك خالد – في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

وقدّم عطية برنامجين تلفزيونين، الأول برنامج الموعظة الحسنة على قناة دريم.

والثاني برنامج كلمة السر على قناة إم بي سي مصر.

وكلا البرنامجين متخصصان في الفتاوى الدينية.بحسب معلومات “ويكيبيديا”