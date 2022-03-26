أخبار اليمن : أكدت مجددا على مدنيته .. هيئة الطيران المدني تندد باكاذيب (عسكرة مطار صنعاء)

أكدت مجددا على مدنيته .. هيئة الطيران المدني تندد باكاذيب (عسكرة مطار صنعاء)
جدد وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل التأكيد على مدنية مطار صنعاء الدولي الذي يعمل وفقاً للمعايير الدولية.
وأشار وكيل هيئة الطيران المدني إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الانسانية العاملة في اليمن، مطلعة على مهنية عمل المطار وخدماته الملاحية المقدمة للطائرات التابعة للأمم المتحدة وهيئات ومنظماتها.
وندد بتعمد دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات في اختلاق الأكاذيب والافتراءات عن عسكرة مطار صنعاء الدولي .. مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية مطار صنعاء الدولي باعتباره المنفذ الوحيد لوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن وكيل هيئة الطيران المدني قوله: "إن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يصلون ويغادرون من مطار صنعاء الدولي يومياً ولم يلحظوا أي نشاط خارج نطاق الطيران المدني".
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع اليوم بالمطار مع موظفي الأمم المتحدة بشأن المطار وأكدوا بمهنية المطار المدنية".
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