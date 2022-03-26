شاهد .. الممثلة اللبنانية ’’نادين نسيب نجيم‘‘ تشعل الأنترنت بشورت قصير أظهر الكثير للعلن !! (اتفرج صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

تألقت الممثلة اللبنانية ​​نادين نسيب نجيم​​ بإطلالتها الأخيرة، ونشرت صورة جديدة في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي عبر خاصية القصص القصيرة. وظهرت نجيم بإطلالة فريدة لفتت فيها أنظار الكثيرين، وبدت بالصورة وهي تقف أمام سيارة باللون الأبيض واختارت ملابس فريدة وارتدت شورت باللون الأحمر وتوب باللون الأسود وسترة فوقها باللون ذاته، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وتصدرت نادين نسيب نجيم الترند رقم 1 على مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها هذه التي أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي فيها وتداولها المتابعون بشكل كبير عن صفحاتهم الخاصة معبرين عن إعجابهم الكبير بإطلالتها هذه.

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