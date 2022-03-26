شاهد .. ظهور مفزع ومُحزن لنجم مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. اتفرج كيف أصبح شكله اليوم بعد خروجه من السجن !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع ومُحزن لنجم مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. اتفرج كيف أصبح شكله اليوم بعد خروجه من السجن !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

حل الفنان أحمد عزمي ضيفا على برنامج كلام الناس المذاع على قناة mbc مصر لأول مرة بعد غياب دام لسنوات طويلة عن وسائل الإعلام.

وصدم أحمد العزمي الجمهور بشكله حيث غزا الشيب رأسه وذقنه وبدا أكبر من عمره بكثير.

وكشف عزمي تفاصيل أزمته التي مر بها، ودخوله السجن لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن العديد من أصدقائه ابتعدوا عنه وأنه حاول الانتحار.

وكشف عزمي تفاصيل أزمته التي مر بها، ودخوله السجن لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن العديد من أصدقائه ابتعدوا عنه وأنه حاول الانتحار.

وتحدث الفنان أحمد عزمي عن فترة دخوله السجن لمدة 6 أشهر بسبب حيازته لحبوب مخدرة، وقال أنه شعر بالخجل بعد خروجه من السجن

وقال خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة mbc مصر أنه نادم على الخطأ الذي ارتكبه.

وعن انضمامه لمسرحية الملك لير قال "مجدي الهواري سأل عليا واتقاله لا خلاص بقى زي الفل واشتغل السنة اللي فاتت والعرض نجح جدا وانا نفسي دة يوصل للمنتجين لأنهم كان في حذر تجاهي بس أنا ابنكم وغلطت وطول عمري متربي في الوسط الفني ونفسي ارجعله تاني.

وعن الحادث قال "أنا اللي ظلمت نفسي ناس متعرفهمش تركبهم معاك ليه ويمكن ربنا جبهالي في حاجة بسيطة والحمد الله كان ممكن وانا شارب اعمل حادثة اموت حد فكان ممكن يبقى حاجة اصعب من 6 شهور".

وعن محاولة الانتحار قال "في فترة جت حسيت أن وجودي كان وصمة عار لابنني بعد ما كنت مصدر فخر بالنسباله وفكرت في وقت اني اسيبله حاجات موجودة دلوقتي ومامته تقدر تكمل تعليمه لأن في فترة مكنتش قادر ادفع مصاريف مدرسته"

وتابع "الناس موقفتش جمبي امي صدمتها الأولى كانت في اخويا وبعدين أنا".

وجسد الفنان أحمد عزمي عشرات الأدوار بموهبة فائقة منها دور حسين في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، ودخل إلى قفص الاتهام، بتهمة تعاطي مواد مخدرة، وصدر ضده حكم بالحبس ستة أشهر، وذاق مرارة التوقيف خلف القضبان.