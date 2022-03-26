شاهد .. داوود الشريان يغازل النجمة نانسي عجرم داخل بيتها ! لن تصدق ما قاله لها بكل جرأة و دون خجل !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

نضحت حلقة النجمة اللبنانية نانسي عجرم في برنامج مع الشريان بالكثير من الغزل والمواقف العفوية من جانب مضيفها على شاشة MBC وهو ما تسبب بضجة. داوود الشريان الإعلامي السعودي الشهير وخلال الحلقة التي تم بثها من داخل بيت نانسي عجرم غازل الفنانة دون خجل بالقول : "يقولون اللهم عجرم نساءنا". وردّت نانسي على غزله الجريء قائلةً: "آمين... سمعت ها الجملة وكتير بحبّها"... فيعلّق الشريان: "ما فيه مطربة صاروا يدعوا لها بالمساجد". هذا وفي موقف آخر، قال الشريان لعجرم: "بس والله قهوتك زينة... وجلستك زينة... وبيتك حلو... ومزاجك أحلى". كما وخلال الحلقة، كشفت نانسي عجرم عن بداية علاقتها بزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، وسرّ الأسماء التي أطلقاها على بناتهما: ميلا وإيلا وليّا.

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