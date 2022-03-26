شاهد .. الجمهور في صدمة من هجوم الإعلامي عمرو أديب على لاعبي منتخب مصر بعد الفوز.. لن تصدق ماذا قال عن محمد صلاح وأغضب الكل !!

انت الان تتابع خبر الجمهور في صدمة من هجوم الإعلامي عمرو أديب على لاعبي منتخب مصر بعد الفوز.. لن تصدق ماذا قال عن محمد صلاح وأغضب الكل !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)
وعُقب الفوز تحدث الإعلامي عمرو أديب عن المباراة عبر برنامج الحكاية والذي يبث يومياً على قناة أم بي سي مصر موضحاً انها كانت مباراة صعبة جداً وان لاعبي المنتخب المصري كانوا يخسرون الكرة بكل سهولة.
وتابع أن لاعبي منتخب مصر كانوا أول مايمسكوا الكرة يخطفوها لاعبي السنغال بسهولة ويبنوا هجمة مؤكدا انه عندما يبدا لاعبي مصر بنقل أي هجمه ياخذوها المنتخب السنغالي ويبنوا هجمه من جديد بكل مرونة.
وأضاف أن لاعبي المنتخب المصري لم يكن لديهم ثقة عند التنقلات بالكرة وان النقلات كلها كانت غير مؤكدة إلا مارحم ربي.
وأكد حديثة أنها كانت مباراة صعبة للغاية ولولا هدف محمد صلاح الذي أتى "ببركة ربنا" كنا هنخسر مبيناً أن محمد صلاح حطها في العارضة وارتطمت بلاعب المنتخب السنغالي لتدخل في المرمى.
وختم حديثة أن محمد صلاح شي اسثنائي ولازم نفهم يعني ايه صلاح.
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