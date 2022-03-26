طيران العدوان يرتكب مجزرة بحق المدنيين في صنعاء
ارتكب طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي فجر اليوم، مجزرة بغارتين شنهما على منزلين بالقرب من مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في منطقة حدة بمديرية السبعين بالعاصمة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف منزلي بشير وأكرم الحرازي، بالقرب من مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في منطقة حدة، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين من أفراد أسرتيهما.
وأشار المصدر إلى أن الغارتين تسببتا في تضرر عدد من منازل المواطنين .. لافتاً إلى أن طيران العدوان شن أيضاً غارتين على منطقة الحفا بمديرية السبعين.
واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمناطق السكنية في ظل صمت دولي أممي ودولي معيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طيران العدوان يرتكب مجزرة بحق المدنيين في صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.