أخبار اليمن : طيران العدوان يرتكب مجزرة بحق المدنيين في صنعاء

طيران العدوان يرتكب مجزرة بحق المدنيين في صنعاءارتكب طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي فجر اليوم، مجزرة بغارتين شنهما على منزلين بالقرب من مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في منطقة حدة بمديرية السبعين بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف منزلي بشير وأكرم الحرازي، بالقرب من مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في منطقة حدة، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين من أفراد أسرتيهما.

وأشار المصدر إلى أن الغارتين تسببتا في تضرر عدد من منازل المواطنين .. لافتاً إلى أن طيران العدوان شن أيضاً غارتين على منطقة الحفا بمديرية السبعين.

واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمناطق السكنية في ظل صمت دولي أممي ودولي معيب.