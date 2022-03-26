شاهد .. خمنوا من تكون الطفلة الحزينة.. كبرت وأصبحت أشهر فنانة وزوجها ممثل وعمتها بنت نور الشريف !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر خمنوا من تكون الطفلة الحزينة.. كبرت وأصبحت أشهر فنانة وزوجها ممثل وعمتها بنت نور الشريف !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت فنانة شهيرة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها وهي طفلة صغيرة تبلغ من العمر قرابة عام، وفاجأت بها جمهورها ومحبيها.

وشاركت أكثر من صفحة من الصفحات الفنية على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة هذه الفنانة وهي طفلة، وذلك كنوع من مفاجأة الجمهور بملامح هذه الفنانة وهي طفلة.

وبالفعل، كانت ملامح الفناة وهي طفلة متغيرة تماماً ومختلفة عن ملامحها الآن، فمن يطلع على الصورة ودقق لها بقدر الإمكان لن يستطيع معرفة من تكون هذه الطفلة، إلا إذا تم الكشف عن هويتها.

إنها الفنانة الجميلة داليا مصطفى، التي قدمت عدد مختلف من الأعمال الفنية، برزت خلالها موهبتها الفنية المتميزة، وقدرتها على تقديم أي دور مهما كانت طبيعته، مما جعلها في مكانة مميزة بين نجوم الفن.

وداليا مصطفى من مواليد القاهرة في 12 أبريل 1980، وتبلغ من العمر 41 سنة.

وكانت داليا مصطفى ليست الفنانة الوحيدة في عائلتها، بل أن عمتها فنانة شهيرة جداً قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية، أبرزها دور سنية ابنة نور الشريف في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، إنها الفنانة ناهد رشدي.

وزوج داليا مصطفى هو الفنان الشهير شريف سلامة، تزوجا عام 2004 بعد قصة حب كبيرة استمرت 6 سنوات خلال دراستهما الجامعية، منذ أن كانا زميلين بالمعهد، وأنجبا سلمى شريف سلامة، وسليم شريف سلامة.

الجدير بالذكر أن داليا مصطفى عملت كفتاة إعلانات في بدايتها، ثم بدأت تأخذ الأدوار الصغيرة في الأعمال التلفزيونية فكانت بداية دخولها الفن عام 1996.

ومن أشهر أعمالها: شورت وفانلة وكب، ومسلسل ولاد أكابر، والعصيان.