شاهد .. ليه أنتي ملتزمة بالحشمة وبنتك تلبس ملابس جريئة ؟؟ .. هكذا صدمت منى عبدالغني الكل بردها الغير متوقع !!

انت الان تتابع خبر ليه أنتي ملتزمة بالحشمة وبنتك تلبس ملابس جريئة ؟؟ .. هكذا صدمت منى عبدالغني الكل بردها الغير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة منى عبدالغني تحدثت في لقاء سابق عبر برنامج شيخ الحارة مع الاعلامية بسمة وهبة، عن جوانب خفية في حياتها الفنية والشخصية.

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة في برنامج شيخ الحارة في حلقة سابقة مع الفنانة منى عبدالغني، قالوا عنك انك قال الله وقال الرسول على نفسك ولكن مع بنتك وبيتك مابتعرفش؟.

وردت الفنانة منى: "طبعاً انك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وانا بدعي الالتزام واعلم اولادي الصلاة والعبادة ولكن بصراحة باللبس مقدرتش، وأنا حزينه من هذا الشي لكن كله بإرادة ربنا.

وتابعت، في حاجات كثيرة مش زي ربنا ما يعوز، بس ما بملش من الدعاء.

ومنى عبد الغني ممثلة ومغنية وفنانة ومذيعة وولدت عام 1964، وتزوجت من الموسيقى أحمد شريف سلامة، وأثمرت تلك الزيجة عن بنت وولد وهما "ريم وكريم"، وحدث الانفصال بعد زواج استمر 17 عاماً من الزواج عام 2002، ثم تزوجت من محمد قورة رجل الأعمال والد الفنانة ملك قورة والذي انفصلت عنه أيضاً بعد عدة سنوات.

وكانت قد أثارت الفنانة منى عبد الغني، قلق متابعيها بعد انتشار خبر تعرضها لحادث سير نتيجة اصطدامها في جدار خرساني، ونقلها للمستشفى، وحرص العديد من الفنانين والإعلاميين على الدعاء لها عبر حساباتهم على السوشال ميديا، بالشفاء العاجل.