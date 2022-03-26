شاهد .. تعرف على الرجيم السحري الذي أفقد الفنانة مي نور الشريف 50 كيلو خلال 6 شهور فقط.. لن تصدق ما كانت تفعل يومياً ؟؟

انت الان تتابع خبر تعرف على الرجيم السحري الذي أفقد الفنانة مي نور الشريف 50 كيلو خلال 6 شهور فقط.. لن تصدق ما كانت تفعل يومياً ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

أثارت الفنانة مي نور الشريف الجدل عقب ظهورها بنحافة لافتة، حيث تساءل البعض عن الحمية الغذائية التي خضعت لها أم عملية جراحية كانت سببا في إنقاص الوزن.

فاجأت الفنانة مي نور الشريف، جمهورها مؤخراً بظهورها بجسم رشيق وشكل مختلف بعد أن فقدت نحو 50 كيلو من وزنها.

ونفت الفنانة المصرية مي نور الشريف ما أشيع بشأن قيامها بعملية تدبيس معدة لتتمكن من فقدان وزنها.

مي قالت إنها تتبع نظام غذائي قاسي جدًا لتخسر وزنها الزائد، وهذا النظام نجح معها حتى هذا الوقت، مشيرة إلى أنها ستستمر فيه حتى تصل للوزن الذي تطلبه.

واعتمدت مي على الرجيم النباتي وهو نظام غذائي يعتمد فيه الجسم على أن يستمد ما يحتاجه من البروتينات والفيتامينات وكل العناصر الغذائية التي يحتاجها من الخضروات والفاكهة والبقوليات بعيدا عن اللحوم والدجاج والأسماك.

وكانت مي نور الشريف نشرت في وقت سابق فيديو لها أثناء تأديتها للتمارين القاسية، مما دل على جديتها في استعادة رشاقتها، من خلال اتباعها حمية غذائية ونظام رياضي صارم.