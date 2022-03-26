شاهد .. الفنانة غادة عادل توجه إهانة قاسية لطليقها مجدي الهواري والأخير يدخل بحالة صدمة .. صفعة غير متوقعة ولم تكن في الحسبان !!

انت الان تتابع خبر الفنانة غادة عادل توجه إهانة قاسية لطليقها مجدي الهواري والأخير يدخل بحالة صدمة .. صفعة غير متوقعة ولم تكن في الحسبان !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

وجهت الفنانة غادة عادل صفعة قوية وغير متوقعة لطليقها المخرج والمنتج مجدي الهواري والد أبنائها.

يأتي ذلك بعد أن أجرى عدد من الأصدقاء المقربين للفنانة غادة عادل محاولات مكثفة لإقناعها بعودة الحياة الزوجية مع طليقها المخرج والمنتج مجدي الهواري والد أبنائها، خاصة بعد مساندته لها في أزمتها الصحية الأخيرة، وظهورهما معا قبلها في برنامج "بصراحة مع" واعترافه لها بانه ما زال يحبها ولن يتزوج إلا من تدرك حجم ومقدار حبه لغادة.

وأعلنت غادة عادل للوسطاء بشكل صريح ودون تفكير رفضها القاطع العودة لزوجها مرة أخرى، وتفضل أن يظلا أصدقاء فقط لأنها سعيدة بالمرحلة الجديدة التي تعيشها، خاصة أنها شعرت بتغير كبير في شخصيتها وأسلوب حياتها عقب اعتمادها على نفسها.

وبذل أولاد غادة أيضا جهداً كبيراً لإقناعها باستئناف الحياة الزوجية مع والدهم مع وعدهم لها بأن هناك مساحة من الحرية سيتركها لها في عملها ولن يتدخل نهائيا في اختياراتها أو تعاقداتها، لكنها أكدت لهم أنها ترتبط مع والدهم بعشرة طيبة وصداقة واحترام فقط.

وأثارت علاقة الفنانة غادة عادل، بطليقها المخرج مجدي الهواري، تساؤلات متابعيهم حول سبب عدم عودة حياتهما الزوجية حتى الآن، رغم علاقتهما الجيدة وتفاهمهما الشديد، الذي ظهر مؤخرا في عدة مناسبات اخرها الوعكة الصحية التي أصابت غادة عادل، وقالت خلال تعليقها على تلك الفترة: ده مجدي قلب الدنيا عليا.