شاهد .. الفنانة المعتزلة ’’حنان ترك‘‘ في العناية المركزة.. وابنها يفزع قلوب الجمهور..أرجو الدعاء (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر الفنانة المعتزلة ’’حنان ترك‘‘ في العناية المركزة.. وابنها يفزع قلوب الجمهور..أرجو الدعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعلن آدم، نجل الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، تعرض والدته لأزمة صحية مفاجئة، دون الكشف عن أي تفاصيل وكتب آدم عبر خاصية الاستوري عبر صفحته على موقع أنستقرام: أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي.

الا انه لم يؤكد انتقالها الى وحدة عناية مركزة لأحدى المستشفيات كما زعمت بعض المواقع الإخبارية والفنية العربية.

هذا وقد كانت حنان ترك أعلنت مؤخراً تعافيها هي وأسرتها من إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت عبر موقع "تويتر":"الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية.. وكل عام والعالم كله بألف خير، ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان" ولدت حنان ترك في القاهرة، وهي الابنة الوسطى لأب كان يعمل تاجرا يمتلك مصنعاً للملابس تحت اسم “الترك للملابس”، لديها شقيقان هما حسين وحسام.

شاركت وهي طفلة في عمر الخامسة في فيلم "ناس تجنن"، عام 1980 مع سناء يونس وجورج سيدهم، شاركت في عدد من العروض وقدّمت في عام 1991، مسرحية "ضحك ولعب ومزيكا" مع محمد هنيدي درست في معهد الباليه وعملت كراقصة باليه لفترة وبعد دخولها التمثيل توقفت عن ذلك، بدأت التمثيل بأدوار صغيرة وكانت بداية انطلاقتها عندما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء عرض مسرحية "ماكبث" فرشحها للعمل في فيلم "رغبة متوحشة" عام 1992 انطلقت إلى أدوار البطولة وعملت في العديد من المسلسلات والأفلام.