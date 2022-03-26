شاهد .. وفاة بطل مسلسل ‘‘بربروس’’ تبكي وتُفجع قلوب كل الجمهور.. والصدمة الكبرى ماحصل لـ’’أرطغرل‘‘ (تفاصيل كارثية)

انت الان تتابع خبر وفاة بطل مسلسل ‘‘بربروس’’ تبكي وتُفجع قلوب كل الجمهور.. والصدمة الكبرى ماحصل لـ’’أرطغرل‘‘ (تفاصيل كارثية) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت وفاة النجم التركي، علي مراد التونميشية ضجة في الأوساط الفنية في تركيا، بسبب انتشار بعض الأخبار التي تشير إلى انتحاره.

وبحسب متابعة تركيا الان فان علي التونميشة، 42 عامًا، توفي بعد سقوطه من الطابق 11، حيث كان يعيش في منطقة مرسين.

وأضافت الصحف، بأنه تم فتح تحقيق رسمي، من أجل معرفة إن كان منتحرًا أم حادثًا مأساويًا، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كلية الطب، بجامعة مرسين.

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل جديدة عن وفاة الفنان التركي، كما لم تخرج عائلته بأي تصريح، حيث إن علي ينتمي لأسرة فنية فوالده هو المغني عزت التونميشه، وشقيقه الممثل فرات التونميشه.

في المقابل، عبّر عدد من زملاء الراحل في مسلسل ”بربروس“ عن حزنهم الشديد لوفاته.

وقالت الفنانة بيلين أكيل، عبر ستوري حسابها في إنستغرام: ”لا تكفي الكلمات لوصف مدى حزني.. يؤسفني جدًا رحيلك.. قبل بضعة أسابيع كنا نتحدث معًا، وتشاركنا سويًا في المشهد نفسه، وكنت رجلًا كالملاك.. الحياة قصير“.

أما الفنان ديفيريم إيفين، الذي يشارك في المسلسل نفسه، فقد كتب عبر ستوري بحسابه على إنستغرام، قائلًا: ”لقد عرفنا أننا فقدناك في أحد الأماكن التي صورنا فيها معك سابقًا.. في قرية لا يلتقط فيها الهاتف الإنترنت.. نحن حزينون جدًا“.

وشارك الفنان الراحل علي مراد، في مسلسل ”البربروس“ بشخصية وليم، كما شارك في عدد من الأعمال، من بينها ”علي بابا والأقزام السبعة“ و ”قتل دون جوان“ و ”بربروس“.

من جانب آخر كشف الفنان التركي إنجين ألتان دوزيتان من خلال خاصية الستوري في حسابه في إنستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال في الستوري: للأسف نتيجة فحص كورونا الذي أجريته جاءت إيجابية، وأشار لأنّه سيقضي فترة الحجر الصحي في البيت، ودعا الأشخاص الذين التقاهم خلال الفترة الماضية لإجراء مسحات لفيروس كورونا للتأكد من عدم انتقال العدوة إليهم.

من جانبها لم تصدر الشركة المنتجة لمسلسل الأخوة باباروس، أي بيان حول وجود إصابات أخرى في موقع العمل.

يذكر أنّ إنجين ألتان دوزيتان حقق شهرةً كبيرة في العالم العربي، بعد لعبه دور أرطغرل في المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل.

ومسلسل بربروس أو البربروسيون، وهو آخر أعمال الراحل علي مراد، وينتمي إلى الدراما التاريخية، وهو من إخراج الأخوة تايلان، وسيناريو جنيد أيسان، أوزان أكسونغور، أوغوز أياز، وبطولة إنجين آلتان دوزياتان، وأولاش تونا استبه.