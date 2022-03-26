شاهد .. نادين نسيب نجيم تنسحب من لقاء على الهواء بسبب ما فعلته معها المذيعة على الهواء مباشر !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر نادين نسيب نجيم تنسحب من لقاء على الهواء بسبب ما فعلته معها المذيعة على الهواء مباشر !! (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)
انسحبت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم من إحدى المقابلات التلفزيونية على الهواء، تفادياً للإجابة عن سؤال طرح عليها.
وعلى هامش فعاليات مهرجان الموريكس دور انترناشيونال، وجهت إعلامية سؤالا لنادين عن اسم فنان ستتابع أعماله خلال شهر رمضان.
ودخلت الفنانة في نوبة ضحك، ثم ردت قائلة: "ببقى بخبرك على "فنجان قهوة"، في إشارة منها إلى أنها لا ترغب بالإعلان عن الاسم على الملأ وأمام الجميع، بل تفضّل الخصوصية في ذلك.
الجدير بالذكر أن نادين حصدت خلال المهرجان جائزة "أفضل ممثلة عربية لعام 2021" عن مسلسلها الأخير صالون زهرة.
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