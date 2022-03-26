شاهد .. سألوا النجم محمد فؤاد عن سبب كرهه الكبير للفنانة مي عز الدين.. لكن إجابتة الصادمة صعقت الكل !!

انت الان تتابع خبر سألوا النجم محمد فؤاد عن سبب كرهه الكبير للفنانة مي عز الدين.. لكن إجابتة الصادمة صعقت الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنان محمد فؤاد، حل في وقتٍ سابق، ضيفاً على برنامج 100 سؤال الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رغدة شلهوب، ويعرض على قناة الحياة المصرية.

وكشف فؤاد خلال الحلقة العديد من أسراره، فكشف "فؤش" كما يلقبه جمهوره بأنه يحب في المرأة ذكائها مشيراً أن أكبر عيوبه دموعه.

ولم يتردد محمد فؤاد في الإفصاح عن عمره الحقيقي، حيث قال أنه يبلغ53 سنة، وأضاف فؤاد أن محمد هنيدي ليس أكثر نجومية منه.

وأكد النجم المصري أنه من اكتشف محمد هنيدي، أحمد حلمي ومي عز الدين لكنهم لا يعترفون بذلك في الصحافة، وهو ما يجعله غاضب من ذلك، مضيفاً أنه من المستحيل أن يعمل مع محمد هنيدي مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف.

يذكر أن محمد هنيدي شارك في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" مع محمد فؤاد، أما أحمد حلمي ومي عز الدين شاركا فؤاد في فيلم "رحلة حب".