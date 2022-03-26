شاهد .. الفنانة إليسا تهين إياد نصار ومنى زكي وتلقنهما درساً قاسياً بسبب مشاهدهما في فيلم أصحاب ولا أعز .. هذا ما فعلته !

انت الان تتابع خبر الفنانة إليسا تهين إياد نصار ومنى زكي وتلقنهما درساً قاسياً بسبب مشاهدهما في فيلم أصحاب ولا أعز .. هذا ما فعلته ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

تدول عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب يجمع بين الفنانة السورية اصالة نصري والفنانة اللبنانية اليسا خلال اجرائهما مكياج يتحدثان فيه عن رأيهما في الفيلم العربي الذي اثار جدلًا واسعًا اصحاب ولا اعز.

وبحسب الفيديو المسرب تظهر النجمتان اليسا واصالة نصري وهما تتحدثان عن الفيلم وتقيمان الابطال وتعلق نصري قائلة: "مين اللي أكلت الجو؟ منى؟" لترد عليها اليسا: "منى زكي مش معقول شو شطورة، بس إياد أقل منها، حتى عادل كرم شطور"، لتؤكد نصري المعلومة قائلة: "اقل منها".

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة جدًا، حيث عارض البعض اراء نصري واليسا معتبرين أن الفنان الاردني اياد نصار قدم اداء مميز يشبه اداء منى زكي، وهو ما اعتبره كثيرون إهانة قاسية لها.

يُشار إلى ان الفنانة المصرية منى زكي كانت قد تعرضت لهجوم كبير بسبب مشهد خلع الملابس الداخلية، فيما تعرض العمل بشكل عام للهجوم لتناوله المثلية الجنسية ودعمها والخيانة الزوجية والعلاقات خارج إطار الزواج.