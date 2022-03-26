شاهد .. هذه الطفلة كبرت و أصبحت ممثلة مشهورة ونجمة ’’الحاج متولي‘‘.. قتلت والدتها وتلقت صدمة عنيفة من زوجها بعد ليلة الدخلة .. من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة كبرت و أصبحت ممثلة مشهورة ونجمة ’’الحاج متولي‘‘.. قتلت والدتها وتلقت صدمة عنيفة من زوجها بعد ليلة الدخلة .. من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لممثلة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة عايدة غنيم التى نجحت في جذب الإنتباه لها بشكلٍ كبير، من خلال دور “سعدية” في مسلسل عائلة الحاج متولي، حيث حققت شهرة واسعة من خلال موهبتها وملامحها الهادئة الجميلة وخفة ظلها، واستطاعت أن تحظى بإعجاب الكثير من الجمهور رغم أدوارها الصغيرة.

بدأت الفنانة عايدة غنيم نشاطها الفنى فى نهاية فترة التسعينيات ونالت شهرتها بدورها فى مسلسل “عائلة الحاج متولى” عام 2001 حيث قامت بدور سعدية إبنة نعمة الله (غادة عبد الرازق) الزوجة الثانية للحاج متولى.

عشقت الفنانة عايدة غنيم الفن منذ نعومة أظافرها، والتحقت بمعهد البالية، وشاركت في صغرها بفوازير “عمو فؤاد” للأطفال، ومنها المشاركة في الأعمال الاستعراضية والفنون الشعبية مع فرقة الفنان حسن عفيفي، ومنها مسرحيات «حب في التخشيبة، وحمرى جمرى، ورقص الديوك».

اكتشفها المخرج سمير العصفوري، وساعدها في تقديمها كوجه جديد في مسرحية “ألا بندا”، بطولة الفنانين محمد هنيدي وعلاء ولي الدين، وكانت بمثابة انطلاقتها الفنّية بعد انسحاب الفنانة المعتزلة منى عبد الغني، وساندها محمد هنيدى وعلاء ولى الدين في دورها الشهير «موني».

وشاركت “عايدة غنيم”، بطولة مسلسل «عائلة الحاج متولي»، وذلك بناءً على اختيار الفنان الكبير نور الشريف لها، عندما طلب لأول مرة التحدث فانتابها الضحك فقرر مشاركتها في المسلسل في دور «سعدية»، وبعدها في مسلسل «حديث الصباح والمساء» وتألقت في أدوارها فيهما، وأصبحت إحدى النجوم المتألقات خلال تلك الفترة.

رحيل والدتها المأساوي وفي حادثة بشـعة، تعرضت والدة الفنانة الشابة عايدة غنيم للقـتل ذبـحاً على يد شخصين من سكان العقار الذي تسكن فيه.

الفنانة عايدة اكتشفت الواقعة بعدما اتجهت بعد عملها في مسرحية بهلوان في الحديقة الدولية إلى شقة والدتها، وطرقت الباب عـ ـدة مـ رات دون استجابة منها وقامت بالاتصال بها فسمعت رنات التليفون من داخل الشقة وعدم رد والدتها فقامت بكسر باب الشقة فوجدت والدتها جثـة وسط بركة من الدماء.