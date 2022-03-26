شاهد .. الفنانة المصرية ’’منة شلبي‘‘ تقع بقبضة تنظيم إرهابي وصورة مسربة تفضح المستور للعلن !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية ’’منة شلبي‘‘ تقع بقبضة تنظيم إرهابي وصورة مسربة تفضح المستور للعلن !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

تلعب الفنانة المصرية منة شلبي في مسلسل بطلوع الروح التي يعرض على اتفرج VIP، دور روح، وهي امرأة تصحو لتجد نفسها في مكان غريب عنها، لتكتشف أن زوجها استدرجها إلى أحد مراكز عمليات داعش، فتضطر لمواجهة الحياة الجديدة.

وكانت روح تعيش حياة عادية، إلى أن خدعها زوجها "أكرم" بالتنسيق مع احد الأشخاص، ويسافر بها إلى مقر داعش، لتلتقي بعدة شخصيات من داخل التنظيم، من بينهم "أم جهاد" زعيمة الجناح النسائي للتنظيم وهي شخصية معدومة الرحمة.

كما تلتقي بالدكتور "نور" الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، بالإضافة الى شخصيات أخرى، فهل تتحول "روح" إلى عضو في التنظيم الإرهابي رغما عنها، أم تتمكن من الهرب والعودة إلى بلدها سالمة؟.

"بطلوع الروح" مسلس درامي مثير للجدل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم وغيرهم، وتم تصويره في لبنان وتركيا وسوريا، ويحاول هذا العمل البحث عن أسباب ظهور داعش، وترعرعه في البلدان العربية، لتفكيك وفهم رموز هذا التنظيم.

وتعرض المسلسل وأبطال العمل لهجمة شرسة منذ الإعلان عنه، حيث اعتبره البعض هجوما على الدين الإسلامي، وتشويه صورة النساء المسلمات والزي الإسلامي، ما دفع مؤلف المسلسل هشام عبية للخروج عن صمته والدفاع عن العمل، معبرا عن استغرابه الهجوم على العمل والحكم عليه قبل عرضه، مؤكدا انه لا يسيئ للإسلام بل يعري التنظيم الإرهابي.