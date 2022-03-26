شاهد .. لن تصدق كم بلغ أجر الفنانة المصرية منى زكى في فيلم (أصحاب ولا أعز) .. الرقم خيالي ويفوق المعقول !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم بلغ أجر الفنانة المصرية منى زكى في فيلم (أصحاب ولا أعز) .. الرقم خيالي ويفوق المعقول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت النجمة المصرية منى زكي، ضجة واسعة، بعد مشهد لها في فيلم أصحاب ولا أعز الذي طرحته منصة نتفليكس مؤخراً، وصف بالجريء.

وتظهر منى زكي في أحد المشاهد وهي تخلع ملابسها الداخلية التحتية وتضعها في حقيبتها، قبل خروجها من المنزل للقاء أصدقائها، الأمر الذي عرضها لهجوم واسع من جمهور شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الفنانة المصرية عرف عنها تجنب أدوار الإغراء الساخنة.

ولعبت منى زكي في الفيلم شخصية "مريم" التي تقيم مع زوجها في لبنان، تعاني من بروده العاطفي، وعدم اقترابه منها لمدة عام كامل، الحوار الجرئ الذي جاء على لسان منى زكي وضعها في مرمى النقد، لا سيما وأنها في أغلب أعمالها تظهر محافظة.

وكشفت مصادر فنية أن الفنانة منى زكي حصلت مقابل دورها في الفيلم على أجر بلغ 18 مليون جنيه أي مايساوي نحو (مليون دولار).

وتدور أحداث الفيلم الذي يشارك به ممثلون لبنانيون حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع كل منهم هاتفه على الطاولة على أن تكون الرسائل أو المكالمات التي يستقبلها على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة، إلى كشف وابل من الفضائح والمفاجآت التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم الأزواج وأقرب الأصدقاء.