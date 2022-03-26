شاهد .. الفنانة الإماراتية ’’أحلام‘‘ تقهر كل فنانات الخليج بظهور صارخ وفستان خيالي !! (اتفرج صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة الإماراتية ​​أحلام​ الشامسي​ مجموعة صور جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي. وظهرت أحلام بالصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل باللون الأزرق تميز بقصته الفريدة، وطبقت أحلام ماكياجا ناعما أظهر جمال وجهها، كما أنها اعتمدت تسريحة شعر جديدة ومتناسقة مع إطلالتها.

وكانت قد وثقت أحلام إطلالتها هذه من حفل "​الموريكس دور​"، بنسخته الدولية الأولى المقامة في اتلانتس دبي.

وعلقت أحلام على المنشور ذاته ووجهت رسالة شكر للموريكس دور وقالت: "شكراً من القلب على محبتكم واهتمامكم والف مبروك نجاحكم وتواجدكم في بلدي الامارات وتكريمي يعني لي الكثير من القلب لكم تحيه وتقدير واحترام".

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