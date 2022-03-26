انت الان تتابع خبر اتجوزتي عصام الحضري سراً دون حفل زفاف ليه ؟؟ .. غادة عبد الرازق تجيب بجرأة صادمة وتكشف السر الخطير والمخفي !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)
الفنانة غادة عبد الرازق من اكثر الفنانات اللاتي تعرضن للعديد من المشاكل والأزمات ما جعلتها تتوقف كثيرا اثناء مشوارها الفني.. ولكن اكثر ما تتعرض له من مطبات هو كثرة زيجاتها الرسمية التي بلغت خمس زيجات.. تخللها حدوث الانفصال المؤقت والدائم كثيرا.
واضافةإلى ذلك شائعات زواجها السري التي تنطلق كل فترة وبانتظام ومن شخصيات مختلفة.. وكثيرا ما اختلفت غادة مع زميلاتها ومخرجي اعمالها.
ونفت غادة عبد الرازق ما تردد عن زواجها العرفي من لاعب كرة القدم عصام الحضري، مشيرة إلى أنه من قبيل الشائعات التي تتردد حولها بين حين وآخر، ولا تلقي لها بالاً.
وأضافت: "أدرك جيدًا أن حزب أعداء النجاح لا يمكن أن يسكت، ولذا ليس لدي وقت كي أضيّعه في الرد على كلام كاذب".
وفي وقت سابق، نفى الحضري الشائعة خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة": "هو في شخص ممكن يتجوز مرة تانية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. اتجوزتي عصام الحضري سراً دون حفل زفاف ليه ؟؟ .. غادة عبد الرازق تجيب بجرأة صادمة وتكشف السر الخطير والمخفي !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.