شاهد .. بملامحها الطفولية.. عُمر الفنانة غادة عادل يصدم الكل.. والمفاجأة في جنسيتها الذي لا يعرفها أحد !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر بملامحها الطفولية.. عُمر الفنانة غادة عادل يصدم الكل.. والمفاجأة في جنسيتها الذي لا يعرفها أحد !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

بدأت الفنانة غادة عادل مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد أن شاركت في عدة كليبات لمطربين معروفين مثل راجعين لعمر دياب 1995 والمطرب هاني شاكر في تصوير أغنية تخسري عام 1997 ثم شاركت في عدة أعمال ومنها زيزينيا قبل أن تبدأ البداية الحقيقة مع دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

تزوجت الفنانة غادة عادل من المنتج والمخرج مجدي الهواري وهو من اكتشفها وقدمها للسينما كوجه جديد، ورزقت غادة عادل من مجدي الهواري على خمس أبناء وهم:" محمد، حمزة، مريم، عبد الله، عز الدين.

يُذكر أن الفنانة غادة عادل ولدت في 25 ديسمبر 1974 أي أنها تبلغ من العمر 51 سنة لعائلة مصرية في بني غازي بليبيا.

في سياق متّصل ، تشارك غادة عادل في دراما رمضان ببطولة مسلسل "أحلام سعيدة" الى جانب الفنانين: يسرا، مي كساب، نور محمود، شيماء سيف، انتصار، ونبيل نور الدين، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.