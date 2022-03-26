شاهد .. بعد نصف قرن من عرضه.. خطأ فادح وكارثي لم يلاحظه أحد في فيلم معبودة الجماهير !! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد نصف قرن من عرضه.. خطأ فادح وكارثي لم يلاحظه أحد في فيلم معبودة الجماهير !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

مر 55 عاما على عرض فيلم معبودة الجماهير الذي يعد واحدا من أهم الأفلام التي جمعت عمالقة الفن في العصر الذهبي مثل شادية وعبد الحليم حافظ وفؤاد المهندس ويوسف شعبان.

وارتبط الجمهور بفيلم "معبودة الجماهير" على مدار سنوات عديدة ولكن على الرغم من مرور 55 عاما على عرضه إلا أنه تضمن بعض الأخطاء التي ربما تفسد متعة المشاهدة.

ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي يرقص فيها عبد الحليم حافظ مع إحدى الفتيات في حفل وكانت ترتدي حذاء أسود دون كعب ولكن في نفس المشهد نجد أن الحذاء تغير وأصبح بكعب، ونلاحظ هنا فرق طول الفتاة عن عبد الحليم حافظ في اللقطتين ففي الأولى تظهر بنفس مستوى طوله وفي الثانية تظهر أطول منه قليلا.

في إطار اجتماعي تدور الأحداث؛ حيث تقع النجمة المشهورة (سهير) في حب الممثل المغمور (إبراهيم) ويقرران الزواج، لكن مدير الفرقة الذي يحب سهير، يحاول تدبير المكائد لهما، فيأتي بامرأة تدعي أنها زوجة إبراهيم، فتقرر سهير الابتعاد عن إبراهيم وتخسر شهرتها الفنية، بينما يصعد نجمه ويصبح مطربًا شهيرًا.