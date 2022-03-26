شاهد .. ياسمين صبري تُبهر كل المصريين بظهور صارخ.. وجالمها غلب جمال كل الفنانات !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تُبهر كل المصريين بظهور صارخ.. وجالمها غلب جمال كل الفنانات !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة المصرية ​​ياسمين صبري​​ مجموعة صور جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وظهرت بإطلالة متألقة جدا.

واختارت صبري زي أنيق وملفت من دار أزياء ديور، مرتدية تنورة واسعة وناعمة من عدة طبقات، ومعها سترة رسمية تميزت بحزامها البني في الوسط، مع حذاء بنفس اللون بطريقة متناسقة مع إطلالتها، وحقيبة بيضاء زادت لإطلالتها نعومة وأناقة.



ووثقت صبري إطلالتها هذه أثناء مشاركتها في مناقشة حول التحديات وعدد من قضايا المرأة، مثل الزواج المبكر وتمكين المرأة العربية وغيرها من المواضيع وذلك بعد تعيينها سفيرة لمنظمة المرأة العربية في لندن.