شاهد .. والدة النجم ’’أبو جبل‘‘ تطلب منه طلاق زوجته سمارة يحيى وتكشف لأول مرة السر الكبير الذي أخفاه ابنها عن الكل !!

انت الان تتابع خبر والدة النجم ’’أبو جبل‘‘ تطلب منه طلاق زوجته سمارة يحيى وتكشف لأول مرة السر الكبير الذي أخفاه ابنها عن الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/26 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

سادت حالة كبيرة من الجدل حول انفصال حارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري محمد أبو جبل عن زوجته الجزائرية سمارة يحيي .

وفتح حارس مرمى نادى الزمالك، محمد أبو جبل التكهنات حول انفصاله عن زوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيي حيث قام بإلغاء متابعتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وبحسب ناشطين، فإن والدة أبو جبل أخبرته بأن يلتفت إلى مستقبله وأن استمرار مشكلته مع سمارة قد يتسبب له بمشاكل في مرحلة حساسه من مشواره الكروي.

وأضافت وفق ما قيل: في ألف بنت تتمناك وانت لسه صغير. وقيل أيضاً أن والدته أشارت إلى أن سر الخلاف بينهما سببه انفتاح سمارة يحيى في مقابل طبيعة ولدها (الشرقية والمحافظة) والتي تسببت بتصادمهما في أكثر من موقف، حيث أن عاداته وتقاليده لا تشبه عاداتها وتقاليدها.

وكانت نشرت الأميرة صورة حديثة لها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه :"كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك، كلما انعكس هذا الجمال على حياتك، وأصبحت أجمل".

منشور أميرة هذا لاقى إهتمام المتابعين، فاعتبروه موجهاً إلى أبو جبل، الذي ألغى مؤخراً متابعتها على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن منشور الأميرة لم يؤكد أو ينفي خبر الطلاق.